Зеленский снова собрался в США

Дипломаты готовят новый визит президента США.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что дипломаты активно работают над вторым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные штаты америки.

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Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

Чиновник напомнил, что президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Штаты сразу после его победы на президентских выборах.

Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Приглашение было передано сразу после выборов. Стратегический характер наших отношений с Соединенными Штатами остается без изменений, и мы будем двигаться вперед, - написал Кулеба.

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В недавнем интервью американским СМИ Кулеба заявил, что размер финансовой помощи со стороны США говорит об уровне поддержки Украины.

Напомним, Кремль рассказал о “разговорах на повышенных тонах” в Париже. Москва подтвердила, что тон разговора менялся.

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