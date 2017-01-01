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В Херсоне отец выбросил младенца их квартиры

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О ЧП сообщили соседи, увидевшие малыша на полу.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В многоэтажке по улице Алмазова в Херсоне случилось чрезвычайное происшествие. Жители дома нашли в подъезде на холодном бетонном полу обессиленного, легко одетого младенца.

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Об этом сообщает издание kherson.net.ua.

На место события немедленно выехала бригада скорой помощь. Медики диагностировали у младенца переохлаждение и увезли в больницу.

Горе-родителей малыша удалось найти оперативно. Оказалось, что они живут в том же подъезде.

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Сообщается, что семья является неблагополучной. Отец семейства постоянно выпивает. В тот день его достал плач полугодовалого сына и он выставил его в подъезд, чтоб он не мешал папе выпивать с друзьями. Мать в тот момент в квартире отсутствовала.

Обстоятельства происшествия выясняются. Ребенка у семьи отобрали.

Напомним, в Николаеве задержали охранника-педофила. 31-летний житель Николаева совершил интимные действия с 6-летним мальчиком.

 

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Теги: ребенок, горе-родители, алкоголь
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