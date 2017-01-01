В Николаеве 11-летний мальчик покончил с жизнью из-за уроков

Мальчик выбросился из окна своей квартиры.

Вчера, 13 декабря, в Корабельном районе Николаева произошла трагедия - из окна девятого этажа выбросился 11-летний ребенок и погиб.

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Об этом сообщаю Факты.

Сообщается, что на место происшествия прибыли полицейские и медики. Выяснилось, что школьник выбросился из 9 этажа. Он пытался покончить жизнь самоубийством. На момент падения он остался жив.

Медики экстренно госпитализировали его. В реанимации ребенок скончался от полученных травм.

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Полицейские подозревают, что причиной трагедии мог стать конфликт мальчика с родителями из-за нежелания делать школьные домашние задания. Семья погибшего ребенка характеризуется положительно и на ни одном учете не состоит.

Возбуждено уголовное дело по статье “доведение до самоубийства”.

Напомним, под Харьковом взрывом петарды школьнику оторвало палец. Сейчас состояние 9-летнего мальчика врачи оценивают как удовлетворительное.

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