В Житомирской области полицейский устроил смертельное ДТП

Полицейский на автомобиле Volkswagen Passat с двумя пассажирами на высокой скорости выехал за пределы проезжей части.

В Житомирской области полицейский за рулем автомобиля врезался в дерево, в результате чего погиб один человек и еще один получил телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в субботу, 14 декабря.

Сообщается, что полицейский на автомобиле Volkswagen Passat с двумя пассажирами на высокой скорости выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Тогда один пассажир скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Следователи ГБР сообщили полицейскому о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека (ч.2 ст.286 УК Украины). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее в городе Чуднов Житомирской области полиция установила личность водителя, который совершил смертельный наезд на велосипедиста. Подозреваемым оказался работник местного отделения полиции.

А в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину-инвалида. Он за рулем Daewoo в нетрезвом состоянии совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

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