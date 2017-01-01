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Российскую журналистку не пустили в Украину

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Пограничники обнаружили в социальной сети фото журналистки с подписью "Здравствуй, Крымнаш".
Российскую журналистку не пустили в Украину

Пограничники в аэропорту Борисполь обнаружили российскую журналистку, которая ранее посещала аннексированный Крым. Ей отказали в пересечении границы, сообщает Госпогранслужба в субботу, 14 декабря.

"Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была", – говорится в сообщении.

Однако пограничники проверили ее слова тщательнее и установили обман. Был установлен факт незаконного въезда/выезда в Крым, что потом подтвердила и сама путешественница. После этого журналистке отказали в пресечении границы и запретили въезд в Украину на три года.

Также Госпогранслужба опубликовала скриншот фотографии со странички журналистки в соцсети с подписью "Здравствуй, Крымнаш", где она позирует на фоне моря.

Cмотрите фотогалерею: Российскую журналистку не пустили в Украину

Напомним, в пятницу, 13 декабря, ведущий российского телеканала НТВ Сергей Савин сообщил, что его коллег, съемочную группу не пустили в Украину, когда те проходили пункт контроля в аэропорту Борисполь.

При этом 12 декабря стало известно, что в Украину пустили съемочную группу российского телеканала Звезда. Журналистов заметили на Майдане в Киеве.

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Теги: Россия, Украина, журналистика, Борисполь, журналист, Журналисты, пограничная служба, аэропорт Борисполь, пограничники, Госпогранслужба, российские журналисты
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Источник: korrespondent.net

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