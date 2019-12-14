Пушилин выдвинул требования Украине: детали

Главарь боевиков обратился к Зеленскому.

Главарь так называемой “ДНР” Денис Пушилин сделал экстренное заявление, касательно законопроекта Владимира Зеленского об изменениях к Конституции касательно децентрализации.

Читай также: Боевики усиливают передовые подразделения - разведка

Об этом передают Акценты.

Пушилин взялся комментировать законопроект на рассмотрение, который Владимир Зеленский недавно внес в Верховную Раду. Законопроект предусматривает некие изменения в Конституции Украины, касательно децентрализации. Именно это не понравилось главарю оккупационных сил "ДНР".

Главарю боевиков не понравилось, что все возможные поправки не обсуждались с ним. Пушилин взмутился и заявил, что любые изменения, касающиеся особого статуса Донбасса должны обсуждаться с представителями самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР".

Читай также: Сеть взбудоражило заявление сестры Сенцова об украинском языке

Пушилин выставил новое требование Владимиру Зеленскому, чтобы все возможные поправки были обговорены на предстоящей трехсторонней встрече в Минске 18 декабря. Соответственно, если поправки будут приняты без обсуждения в Минске, он, как самопровозглашенный лидер "ДНР" не будет признавать "одностороннюю децентрализацию".

Напомним, Пушилин отличились циничным заявлением об украинском языке. Террористы принялись за реформирование языковой отрасли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.