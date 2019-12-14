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Пушилин выдвинул требования Украине: детали

Комментариев: 1
Главарь боевиков обратился к Зеленскому.
Денис Пушилин
Денис Пушилин
УНИАН

Главарь так называемой “ДНР” Денис Пушилин сделал экстренное заявление, касательно законопроекта Владимира Зеленского об изменениях к Конституции касательно децентрализации.

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Об этом передают Акценты.

Пушилин взялся комментировать законопроект на рассмотрение, который Владимир Зеленский недавно внес в Верховную Раду. Законопроект предусматривает некие изменения в Конституции Украины, касательно децентрализации. Именно это не понравилось главарю оккупационных сил "ДНР".

Главарю боевиков не понравилось, что все возможные поправки не обсуждались с ним. Пушилин взмутился и заявил, что любые изменения, касающиеся особого статуса Донбасса должны обсуждаться с представителями самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР". 

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Пушилин выставил новое требование Владимиру Зеленскому, чтобы все возможные поправки были обговорены на предстоящей трехсторонней встрече в Минске 18 декабря. Соответственно, если поправки будут приняты без обсуждения в Минске, он, как самопровозглашенный лидер "ДНР" не будет признавать "одностороннюю децентрализацию".

Напомним, Пушилин отличились циничным заявлением об украинском языке. Террористы принялись за реформирование языковой отрасли.

 

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Теги: Пушилин, боевики, Зеленский
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Комментариев (2)
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Туземун    14.12.2019, 15:47
Оценка:  0
Туземун
Если бойцы ЛДНР боевики, то как называть тех, кто совершил госпереворот? Террористы?
Антибес    14.12.2019, 15:39
Оценка:  +1
Антибес
Главарь боевиков обратился к главарю клоунов?Феерично!)))))
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