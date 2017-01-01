Епифаний рассказал, когда РПЦ признает ПЦУ

В ПЦУ ожидают в следующем году признания со стороны нескольких поместных православных церквей.

Русская православная церковь (РПЦ) последней признает автокефалию Православной церкви Украины. Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ сказал предстоятель церкви митрополит Епифаний, сообщает РБК-Украина в субботу, 14 декабря.

Епифаний считает, что РПЦ в будущем будет вынуждена признать автокефалию поместной церкви Украины.

"Но она (РПЦ) будет последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы сейчас ждем от остальных поместных православных церквей – Румынской, Болгарской, Грузинской и других. А РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность… Когда все остальные признают, РПЦ должна будет считаться с их мнением", – сказал Епифаний.

Он также отметил, что на сегодняшнем Соборе иерархи поблагодарили церкви, которые уже признали автокефальный статус ПЦУ.

"Сейчас мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких поместных православных церквей", – отметил Епифаний, но не назвал, какие именно, чтобы "не облегчать работу братьям, которые настойчиво противостоят этому".

Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

А 8 ноября Александрийская православная церковь признала ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

Также в конце ноября сообщалось, что Болгарская церковь начала упоминать ПЦУ в литургии.

Между тем епископы Польской православной церкви обсудили автокефалию ПЦУ и решили ее не признавать.

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