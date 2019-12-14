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Дело Шеремета: У Авакова анонсировали арест имущества подозреваемых

Комментариев: 6
Антон Геращенко сделал резонансное заявление.
Антон Геращенко
Антон Геращенко
Фейсбук

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко анонсировал арест имущества подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета, которое после суда могут продать и выплатить деньги семье погибшего.

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Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

К слову, Геращенко сделал это заявление еще до того, как фигурантам дела были предъявлены обвинения. Он объяснил, что речь идет о возможной продаже имущества всех фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета.

Сейчас следователями будут сделаны все необходимые действия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, для ареста имущества всех фигурантов. После решения суда, в случае необходимости в удовлетворении гражданских исков, компенсации жертвам, то это имущество продавать. И деньги от этого имущества будут выплачиваться пострадавшим лицам или их семьям, - сказал Геращенко.

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Напомним, в МВД уточнили, почему в деле Шеремета трое подозреваемых. Супруги Инна и Владислав Грищенко являются подозреваемыми в другом деле, но могут владеть информацией об убийстве журналиста.

 

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Теги: Шеремет, Геращенко, МВД, арест имущества
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Комментариев (6)
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Лаптев    14.12.2019, 16:42
Оценка:  +3
Лаптев
Почемсу именно этот музыкант должен компеенсировать деньни семье погибшего ? В день покушения он был в гостях, есть много свидетелей. Чаще ходите в гтости, бухайте в компаниях. Тогда Авакову будет очень сложно навесить на вас застарелые висяки.
Петров    14.12.2019, 16:34
Оценка:  +4
Петров
Верить ворюге Авакову и его продажным мусорам - себя не уважать. А об мрази Геращенко даже писать вредно, ... для здоровья подрастающего поколения.
Путин_xyйло    14.12.2019, 16:18
Оценка:  +5
Путин_xyйло
Еще ничего не доказано, а мусорки уже рапортуют! Завтра медальки себе повесят!
Лаптев    14.12.2019, 16:43
Оценка:  +1
Лаптев
ЭТО НОВЫЙ ТИП ПРАВОСУДИЯ- ЗЕ ПРАВОСУДИЕ. СУДА ЕЩЕ НЕТ, А ИМУЩЕСТВО УЖЕ ПОДЕЛИЛИ, МОЖЕТ У МУЗЫКАНТА КВАРТИРА СЛИШКОМ ХОРОШАЯ ?
ВосставшийИзБана    14.12.2019, 16:04
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Да-да. Знакомая ситуация. Разберусь, кто виноват и накажу кого попало.
Путин_xyйло    14.12.2019, 16:16
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Не кого попало, а кого выгодно или кого захочу.
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