Дело Шеремета: У Авакова анонсировали арест имущества подозреваемых

Антон Геращенко сделал резонансное заявление.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко анонсировал арест имущества подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета, которое после суда могут продать и выплатить деньги семье погибшего.

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Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

К слову, Геращенко сделал это заявление еще до того, как фигурантам дела были предъявлены обвинения. Он объяснил, что речь идет о возможной продаже имущества всех фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета.

Сейчас следователями будут сделаны все необходимые действия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, для ареста имущества всех фигурантов. После решения суда, в случае необходимости в удовлетворении гражданских исков, компенсации жертвам, то это имущество продавать. И деньги от этого имущества будут выплачиваться пострадавшим лицам или их семьям, - сказал Геращенко.

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Напомним, в МВД уточнили, почему в деле Шеремета трое подозреваемых. Супруги Инна и Владислав Грищенко являются подозреваемыми в другом деле, но могут владеть информацией об убийстве журналиста.

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