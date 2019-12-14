Драка в Раде: еще один участник госпитализирован с сотрясением мозга

Второй участник драки в Раде госпитализирован.

После парламентской драки, которая произошла 11 декабря, на больничную койку попал не только “слуга народа” Андрей Богданец, но и его оппонент, экс-нардеп от “Свободы” Эдуард Леонов.

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Об этом сообщают Факты.

По предварительной информации, Леонова госпитализировали после допроса в полиции. Сообщается, что вчера, 13 декабря, допрос длился около шести часов. Леонов был вынужден вызвать скорую помощь прямо в полицию.

Коллега Леонова Игорь Мирошниченко, которого также видели рядом с местом драки, уточнил в своем Telegram-канале, что в больнице у экс-нардепа заподозрили сотрясение мозга, ушибы грудной клетки, ушиб стопы. Врачи установили, что травмы были получены во время драки 11 декабря, а восстановление в стационаре займет от пяти до семи дней.

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Также известно, что травмы только усугубили состояние здоровья Леонова. У него инвалидность второй группы после избиения в Крыму.

Возле палаты Леонова в больнице дежурит полиция, а выбирать меру пресечения экс-депутату будут возможно уже сегодня, 14 декабря.

Напомним, Богданец прокомментировал драку в Раде. Нардеп рассказал, что проведет неделю в больнице.

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