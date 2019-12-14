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Драка в Раде: еще один участник госпитализирован с сотрясением мозга

Комментариев: 6
Второй участник драки в Раде госпитализирован.
Эдуард Леонов
Эдуард Леонов
Эдуард Леонов/Facebook

После парламентской драки, которая произошла 11 декабря, на больничную койку попал не только “слуга народа” Андрей Богданец, но и его оппонент, экс-нардеп от “Свободы” Эдуард Леонов.

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Об этом сообщают Факты.

По предварительной информации, Леонова госпитализировали после допроса в полиции. Сообщается, что вчера, 13 декабря, допрос длился около шести часов. Леонов был вынужден вызвать скорую помощь прямо в полицию.

Коллега Леонова Игорь Мирошниченко, которого также видели рядом с местом драки, уточнил в своем Telegram-канале, что в больнице у экс-нардепа заподозрили сотрясение мозга, ушибы грудной клетки, ушиб стопы. Врачи установили, что травмы были получены во время драки 11 декабря, а восстановление в стационаре займет от пяти до семи дней. 

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Также известно, что травмы только усугубили состояние здоровья Леонова. У него инвалидность второй группы после избиения в Крыму.

Возле палаты Леонова в больнице дежурит полиция, а выбирать меру пресечения экс-депутату будут возможно уже сегодня, 14 декабря.

Напомним, Богданец прокомментировал драку в Раде. Нардеп рассказал, что проведет неделю в больнице.

 

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Теги: Леонов, госпиталь, больница, драка в Раде
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Комментариев (6)
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BROKER666    14.12.2019, 17:07
Оценка:  +1
BROKER666
ёпаный в рот, сиди во дворовой па-раше на корточках и мечтай об унитазе
SEMPENTY    14.12.2019, 16:53
Оценка:  +3
SEMPENTY
Какое может быть сотрясение мозга? Где вы там видели мозг?
WTF2_eбy_в_рот    14.12.2019, 16:47
Оценка:  -3
WTF2_eбy_в_рот
Рагуля легко отличить по характерной морде лица (глаза на переносице, перекошенное недовольное лицо), по говору («Я си нині після прачі робив сі на городі а на рано буду їхав до кулєги на забаву на село») и по запаху (рагулям неведомы такие блага цивилизации как дезодорант).
WTF2_eбy_в_рот    14.12.2019, 16:48
Оценка:  -3
WTF2_eбy_в_рот
Одеваются в национальные одежды (особенно на праздники), неистово поцреотичны, хотя не осознают что «Дивизия СС Галичина» никак не может быть героями Украины.
BROKER666    14.12.2019, 16:53
Оценка:  0
BROKER666
хYяс0сина, воняют ордынцы, у них даже унитазов нема, не то что ванных и воды...
WTF2_eбy_в_рот    14.12.2019, 17:00
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
быдлосрагуль, все гавнищем блюешь.... лишь бы серaнуть, а то что хyйня полная-даже тебе понятно, но похyй.... просто большое количество смеси гледа с каптагоном убило твой мозг напрочь....
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