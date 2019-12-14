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“Он тоже любит спортзал!”: Зеленского снова застали в спортзале

Комментариев: 1
Снимок выложил известный ведущий.
Снимок выставил телеведущий
Снимок выставил телеведущий
facebook.com/HectorJimenezBravo

Президента Украины Владимира Зеленского снова заметили за занятием спортом. 

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Снимок с президентом опубликовал известный телеведущий и кулинар Эктор Хименес-Браво. 

Он сообщил, что субботнее утро провел с президентом Владимиром Зеленским, которого случайно встретил в спортзале.

С самого утра тренируемся с президентом. Он тоже любит спортзал! - написал Хименес-Браво.

К слову, комментаторы поделились на две части. Одни начали критиковать президента за “неправильное времяпровождение”, но позитивных комментариев оказалось больше. 

Молодцы, горжусь вами!“, “Обожаю обоих“, “Вы крутые“, “Красивые, достойные мужчины! - пишут комментаторы.

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Напомним, президент опубликовал фото из спортзала. Глава государства пожелал всем хорошего утра из спортзала и показал, как он занимается спортом.

 

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Теги: Зеленский, спорт, спортзал
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Комментариев (2)
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bngk_fever    14.12.2019, 18:06
Оценка:  +2
bngk_fever
в стране проблем нет , прям Монако , от некуя делать всегда в спортзале
ПАТРИОТ    14.12.2019, 18:29
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Не бурчите, не превращайтесь в бандеровца! Это им всегда всё не нравится!
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