“Он тоже любит спортзал!”: Зеленского снова застали в спортзале

Снимок выложил известный ведущий.

Президента Украины Владимира Зеленского снова заметили за занятием спортом.

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Снимок с президентом опубликовал известный телеведущий и кулинар Эктор Хименес-Браво.

Он сообщил, что субботнее утро провел с президентом Владимиром Зеленским, которого случайно встретил в спортзале.

С самого утра тренируемся с президентом. Он тоже любит спортзал! - написал Хименес-Браво.

К слову, комментаторы поделились на две части. Одни начали критиковать президента за “неправильное времяпровождение”, но позитивных комментариев оказалось больше.

Молодцы, горжусь вами!“, “Обожаю обоих“, “Вы крутые“, “Красивые, достойные мужчины! - пишут комментаторы.

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Напомним, президент опубликовал фото из спортзала. Глава государства пожелал всем хорошего утра из спортзала и показал, как он занимается спортом.

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