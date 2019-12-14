“Он тоже любит спортзал!”: Зеленского снова застали в спортзале
Президента Украины Владимира Зеленского снова заметили за занятием спортом.
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Снимок с президентом опубликовал известный телеведущий и кулинар Эктор Хименес-Браво.
Он сообщил, что субботнее утро провел с президентом Владимиром Зеленским, которого случайно встретил в спортзале.
С самого утра тренируемся с президентом. Он тоже любит спортзал! - написал Хименес-Браво.
К слову, комментаторы поделились на две части. Одни начали критиковать президента за “неправильное времяпровождение”, но позитивных комментариев оказалось больше.
Молодцы, горжусь вами!“, “Обожаю обоих“, “Вы крутые“, “Красивые, достойные мужчины! - пишут комментаторы.
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Напомним, президент опубликовал фото из спортзала. Глава государства пожелал всем хорошего утра из спортзала и показал, как он занимается спортом.
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