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В Минветеранов высказались о деле Шеремета

Комментариев: 11
Глава министерства заявила, что из-за обвинения ветеранов и волонтеров в убийстве государство несет репутационные потери.
В Минветеранов заявили, что в деле об убийстве Шеремета государство проигрывает репутационно
В Минветеранов заявили, что в деле об убийстве Шеремета государство проигрывает репутационно
tkb.lv

От обвинения волонтеров и ветеранов в убийстве журналиста Павла Шеремета государство проигрывает репутационно. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в Facebook в субботу, 14 декабря.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось это дело - проигрывает государство, прежде всего репутационно", - написала Коляда.

Министр также добавила, что в случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений "репутационные риски государства будут увеличены в разы".

"Убийство Павла Шеремета должно быть расследованным. Но так, чтобы ни у кого в государстве не возникало сомнений относительно доказательной базы. Образ ветерана и волонтера - это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещен с образом убийцы", - отметила Коляда.

Глава министерства также написала, что знает лично обвиняемых в причастности к убийству журналиста - Владислава и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь и назвала их всех признанными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении.

В то же время она заверила, что Минветеранов "будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам".

"Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку делу по существу", - подытожила Коляда.

Напомним, 12 декабря в полиции назвали подозреваемых в исполнении убийства журналиста Шеремета. Среди них рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ветераны АТО Владислав и Инна Грищенко, а также военная медсестра Яна Дугарь.

На данный момент Кузьменко и Антоненко арестованы, а Дугарь отправили под домашний арест.

Убийство Шеремета. Реакция на данные следствия

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Теги: ветераны, убийство, министерство, волонтеры, Павел Шеремет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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nelci    14.12.2019, 18:36
Оценка:  0
nelci
Не дай бог начнут еще сажать героев майдана за сакральные убийства, поджоги и узнают их всю криминальную правду, тут уже одной потерей престижа не обойдется...
kapablankas    14.12.2019, 18:07
Оценка:  -3
kapablankas
и откуда у волонтеров статки
Путин_xyйло    14.12.2019, 18:30
Оценка:  0
Путин_xyйло
От рюкзаков?
толян04    14.12.2019, 17:54
Оценка:  -6
толян04
вытыраны они такие вытыраны
Letohradek    14.12.2019, 18:08
Оценка:  +1
Letohradek
Да ... они такие, попадись падло им под руку, говном рыгать будешь!
толян04    14.12.2019, 18:08
Оценка:  -2
толян04
ага ты будеш мой х у й сосать
Путин_xyйло    14.12.2019, 18:29
Оценка:  0
Путин_xyйло
толян04 Сам справишься, не впервой
толян04    14.12.2019, 18:37
Оценка:  0
толян04
твой х... у й побрезгую не в первой))
Колишній-східняк    14.12.2019, 17:52
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Почему следствием наглухо исключен российский след, учитывая то, что Россия активно практикует показательные казни по всему миру тех, кого считает "предателями", включая журналистов? На текущий момент всё, о чём только смел мечтать Кремль, реализуется в Украине самым фантастическим образом.
Колишній-східняк    14.12.2019, 17:56
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Павел Шеремет - идеальный объект для теракта с последующей информационной спецоперацией. Его убийство не способно было дестабилизировать общественную ситуацию, а скорее подходит на инструмент для нанесения репутационного удара по Украине.
толян04    14.12.2019, 18:08
Оценка:  -2
толян04
я сам видел как путен лично стрелЯл!!!)))
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