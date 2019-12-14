В Минветеранов высказались о деле Шеремета

Глава министерства заявила, что из-за обвинения ветеранов и волонтеров в убийстве государство несет репутационные потери.

В Минветеранов заявили, что в деле об убийстве Шеремета государство проигрывает репутационно tkb.lv

От обвинения волонтеров и ветеранов в убийстве журналиста Павла Шеремета государство проигрывает репутационно. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в Facebook в субботу, 14 декабря.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось это дело - проигрывает государство, прежде всего репутационно", - написала Коляда.

Министр также добавила, что в случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений "репутационные риски государства будут увеличены в разы".

"Убийство Павла Шеремета должно быть расследованным. Но так, чтобы ни у кого в государстве не возникало сомнений относительно доказательной базы. Образ ветерана и волонтера - это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещен с образом убийцы", - отметила Коляда.

Глава министерства также написала, что знает лично обвиняемых в причастности к убийству журналиста - Владислава и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь и назвала их всех признанными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении.

В то же время она заверила, что Минветеранов "будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам".

"Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку делу по существу", - подытожила Коляда.

Напомним, 12 декабря в полиции назвали подозреваемых в исполнении убийства журналиста Шеремета. Среди них рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ветераны АТО Владислав и Инна Грищенко, а также военная медсестра Яна Дугарь.

На данный момент Кузьменко и Антоненко арестованы, а Дугарь отправили под домашний арест.

Убийство Шеремета. Реакция на данные следствия

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