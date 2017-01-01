Полиция задержала грабителей в доме предпринимателя на Киевщине

Банду задержали на месте преступления. Во время задержания грабители открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты.

Четырех человек задержали во время совершения нападения на дом предпринимателя в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции в субботу, 14 декабря.

Преступников задержали сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа полиции Житомирской области в одном из сел Киево-Святошинского района. Отмечается, что после разоблачения разбойники открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты.

Во время задержания никто не пострадал, нападавшие находятся под стражей.

"Полицейские ГУНП Житомирской области в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия указанного группировки в течение определенного периода, поскольку у нас есть основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Совершение ими еще одного разбоя было фактически прекращено нашими сотрудниками. Над разоблачением этой группы работали практически все наши подразделения: криминальная полиция, следователи, эксперты, кинологи, спецподразделения", - заявил начальник полиции Житомирской области Сергей Крупей.

Все четверо задержанных - неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Самому старшему - 43 года, а самым молодым - по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности.

Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Законодательством Украины за указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых.

Напомним, что ранее в Запорожской области неизвестные ограбили АЗС. Угрожая сотрудникам заправочной станции, злоумышленники похитили 75 тысяч гривен. Теперь их ищет полиция.

Также сообщалось, что грабители получили девять лет тюрьмы за нападение с игрушечным пистолетом. Мужчины пытались завладеть деньгами, находившиеся в кассовом аппарате, но не смогли его открыть.

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