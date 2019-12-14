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Епифаний планирует перенести Рождество

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Перенести дату празднования Рождества хотят с 7 января на 25 декабря, но только тогда, когда верующие будут к этому готовы.
ПЦУ готова к внедрению реформ, касающихся обрядности - Епифаний
ПЦУ готова к внедрению реформ, касающихся обрядности - Епифаний

ПЦУ допускает, что дату празднования Рождества можно перенести с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг. Об этом заявил предстоятель церкви Епифаний на брифинге по итогам Собора ПЦУ, передает Укринформ в субботу, 14 декабря.

"Дата - это не догма. Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы и дальше будем вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, тогда мы проведем календарную реформу. А сейчас, поскольку мы только "встаем на ноги" уже как единая церковь, то мы не можем вносить в повестку дня те вопросы, которые не имеют консенсуса", - сказал Епифаний.

По словам Епифания, ПЦУ готова к воплощению определенных реформ, касающихся обрядности.

"До сих пор мы воплотили в жизнь несколько таких положительных реформ. Это касается непосредственно совершения Божественной литургии, а также мы меняем подход к общению с нашей украинской молодежью, потому что сейчас молодежь требует особого внимания и опеки нашей украинской церкви", - подытожил он.

Напомним, что ранее Епифаний рассказал, когда РПЦ признает ПЦУ. В ПЦУ ожидают в следующем году признания со стороны нескольких поместных православных церквей.

Также сообщалось, что УПЦ КП и УАПЦ окончательно ликвидированы. На Архиерейский собор Православной церкви Украины собрался весь епископат во главе с митрополитом Епифанием.

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Теги: Рождество, митрополит Епифаний, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ПАТРИОТ    14.12.2019, 18:25
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Всё идёт к тому, что Украину перекрестят в католичество, чтобы было как на Западной Украине.
Запукрийские рагули всегда ненавидели украинских козаков, которые исповедали православную веру и западенцев-католиков без лишних разговоров сажали на кол!
solani    14.12.2019, 18:15
Оценка:  +3
solani
Да сразу в католицизм перекрещивайте, с которым наши прадеды-казаки боролись,а боролись за православие,за свою веру души ложили
andy55524    14.12.2019, 18:05
Оценка:  -2
andy55524
только ЗА!
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