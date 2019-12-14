Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дубилет: Министры просят увеличить зарплаты

Комментариев: 9
Министры жалуются, что на нынешнюю зарплату сложно содержать семью, а не все они имеют "финансовую подушку", заявил Дубилет.
Дубилет заявил, что министры просят зарплату больше
Дубилет заявил, что министры просят зарплату больше
Правительственный портал

Некоторые министры просят об увеличении зарплаты, потому что им трудно содержать свои семьи. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью телеканалу Наш, передает Укринформ в субботу, 14 декабря.

"Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии", - сказал Дубилет.

По его словам, ситуация сложная, ведь, с одной стороны, есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, добавил министр, повысить им зарплату также невозможно, поскольку на уровне минимальных зарплат это будет выглядеть плохо.

Отвечая на вопрос о себе, Дубилет отметил, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.

Ранее народный депутат Александр Дубинский сообщил, что главе Минэкономики начислили 1630% премии, что равно 271 тыс. грн. зарплаты в месяц.

Также стало известно, что глава Минюста намерен уволиться из-за зарплаты. Министра не устраивает зарплата государственного служащего. По его словам, он уйдет с должности, если ситуация не изменится.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: зарплаты, Кабинет Министров, Кабмин Украины, заработная плата, министр, зарплата, Дмитрий Дубилет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
krot11952    14.12.2019, 21:32
Оценка:  0
krot11952
А пенсионері просят увеличить пенсии
Путин_xyйло    14.12.2019, 21:20
Оценка:  0
Путин_xyйло
Снимать квартиру за 2500 баксов и жаловаться на маленькую зарплату БЛТЬ, сцк. Сними хату за 1000 баксов и останется на "проживание" на 1500 долларов больше!
Это как отстали от личного мерседеса, помогите на самолет!
Путин_xyйло    14.12.2019, 21:24
Оценка:  0
Путин_xyйло
Большинство этих министров и депутатов никогда не найдут работы с таким окладом как сейчас! Они через чур хорошего мнения о себе и своих "талантах"!
Евроскептик    14.12.2019, 21:06
Оценка:  0
Евроскептик
В коммуналку.Да на метро.И хлебушек с карусткою.По праздникам молочко и аспирин от всех болезней.Народ всю жизнь налоги платил себе на пенсию,а теперь на дырки от бубликов живёт,все на коммуналку уходит!!Что ты сделал для блага народа,что пенс от себя последние гроши тебе,жируну отдавать должен!?
bertal    14.12.2019, 20:56
Оценка:  0
bertal
На ТЕЦ 4, нужны люди з/п -8-10тыс. грн Приходи возьмем
Іван-Сірко    14.12.2019, 20:55
Оценка:  0
Іван-Сірко
Когда минимальный прожиточный уровень и зарплата в стране будет 1000 баксов,тогда можешь получать больше.
Іван-Сірко    14.12.2019, 20:54
Оценка:  0
Іван-Сірко
А почему ты не арендуешь квартиру за 10000 баксов ? Я тебе найду квартиру в Киеве за 1000 баксов. Как и где ты живьёшь нас не епёт . Это твои запросы слишком велики.
Іван-Сірко    14.12.2019, 20:50
Оценка:  0
Іван-Сірко
Слуги совсем окуели.
Путин_xyйло    14.12.2019, 20:44
Оценка:  +2
Путин_xyйло
На кого это рассчитано? Отжали кормушку и требуют их больше кормить! Не хватает денег, пусть ищут другую работу!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь