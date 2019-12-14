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Формула Штайнмайера прописана в законе - Резников

Комментариев: 1
В законе об особом статусе Донбасса уже прописана формула Штайнмайера, заявил Алексей Резников.
Формула Штайнмайера давно записана в законе об особом статусе Донбасса - Резников
Формула Штайнмайера давно записана в законе об особом статусе Донбасса - Резников
РБК-Украина

Формула Штайнмайера уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников в интервью LB.ua в субботу, 14 декабря.

По его словам, формула Штайнмайера состоит из двух абзацев.

"В данном случае, даже в законе об особом статусе, который пролонгировали, в статье 10 формула Штайнмайера уже давно записана, только она звучит немножечко иначе… Написано, в пунктах статьи со второго по девятый, а они переписаны с примечаний и с комплекса мер, статьи 11. Вот все, все, все: про амнистию, про народную милицию и прочее. Там написано, что они вступают в силу сразу после проведения выборов", - отметил Резников.

Ранее Зеленский рассказал, что будет с особым статусом Донбасса. Закон об особом статусе Донбасса продлят на год без изменений, после этого займутся имплементацией формулы Штайнмайера.

Зеленский о переговорах с Путиным: Ничья

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Теги: законы, донбасс, особый статус Донбасса, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Л_о_л_а    14.12.2019, 21:42
Оценка:  0
Л_о_л_а
да, ясное дело порошенко сам капитуляцию и подписал. за что и будет отвечать ...плюс ко всем своим старым делам...
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