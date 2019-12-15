Двое умерли, трое в больнице: Дальнобойщики отравились в придорожном кафе в Николаеве

Накануне мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе. Еще три водителя были доставлены в больницу.

В полицию вечером 14 декабря поступило сообщение от врачей о том, что в Николаеве по улице Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

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Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков изымают, они будут направлены на экспертизу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции во главе с руководством. Полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), как того требует процедура в подобных случаях. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области отравились трое детей, один ребенок умер в реанимации районной больницы. Было установлено, что дети играли в индейцев и съели корень ядовитого растения борщевик, запив его речной водой.

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