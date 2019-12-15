Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Двое умерли, трое в больнице: Дальнобойщики отравились в придорожном кафе в Николаеве

Комментариев: 6
Накануне мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе. Еще три водителя были доставлены в больницу.
Еще трое водителей попали в больницу
Еще трое водителей попали в больницу
пресс-служба ГСЧС

В полицию вечером 14 декабря поступило сообщение от врачей о том, что в Николаеве по улице Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Читай также: Поел таранки и умер: В Украине уже пятая смерть от ботулизма за год

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков изымают, они будут направлены на экспертизу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции во главе с руководством. Полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), как того требует процедура в подобных случаях. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области отравились трое детей, один ребенок умер в реанимации районной больницы. Было установлено, что дети играли в индейцев и съели корень ядовитого растения борщевик, запив его речной водой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: смерть, Николаев, отравление, пострадавшие, дальнобойщики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Глод    15.12.2019, 11:51
Оценка:  -1
Глод
Лучший кофе на дороге.
Отхлебнешь - протянешь ноги!
ЗовПрироды    15.12.2019, 09:13
Оценка:  -2
ЗовПрироды
Клоун ЗЕ своим невероятно мудрым решением отменил госмонополию на спирт. Теперь водку местного изготовления станет пить опасно для здоровья. Первые жертвы ЗЕ клоунады уже есть.
Антибес    15.12.2019, 08:32
Оценка:  -2
Антибес
И снова метанол...(((((
ЗовПрироды    15.12.2019, 09:22
Оценка:  0
ЗовПрироды
Не обязательно. Вполне возможен технический спирт с разнообразными присадками.
Антибес    15.12.2019, 09:42
Оценка:  -2
Антибес
Бабушка Виолетта,если бы ты не была пещерно глупой от вылупления,ты бы не писала подобной чуши в контексте данной новости.Дальнобойщики отравились в придорожной забегаловке,а значит на 99,9% это был метанол.Но тебе,как гурману технического спирта с присадками,конечно виднее.)))))
Бувший_зхiдняк    15.12.2019, 08:27
Оценка:  -6
Бувший_зхiдняк
думал только кассапы травятся боярой, а оказывается что и гордому европейскому народу тоже не чужд этот деликатес. А в конце новости дети с голодухи корни едят...да уж, тяжела расплата за псевдодемократию и псевдосвободу. Но в стране еще много осликов, идущих за морковкой...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь