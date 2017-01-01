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Под Киевом двое рыбаков погибли, провалились под лед на озере

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Тела мужчин доставали водолазы ГСЧС.
На место трагического инцидента по вызову прибыли 5 спецработников
На место трагического инцидента по вызову прибыли 5 спецработников
dsns.gov.ua

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В селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области в субботу, 14 декабря, два человека провалились под лед озера. К сожалению, спастись им не удалось, в итоге их тела достали спасатели-водолазы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"На место трагического инцидента по вызову прибыли 5 спецработников, которые вытащили тела двух рыбаков из воды и доставили тела на берег", - уточнили в пресс-службе ГСЧС. 

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Теги: лед, рыбаки, Киевская область
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