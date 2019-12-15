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В Крыму затонул плавучий док с подлодкой – СМИ

Комментариев: 3
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой Черноморского флота Б-380. Информации о пострадавших нет.
Речь идет о подлодке Черноморского флота Б-380
Речь идет о подлодке Черноморского флота Б-380
wikimapia.org

В окуппированом Севастополе в ночь на 15 декабря затонул списанный плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российском ОПК.

Утверждается, что затонувшие объекты сейчас не принадлежат структурам Черноморского флота РФ.

В то же время, источник в экстренных службах Севастополя сообщил, что подлодка всплыла на поверхность и находится на плаву. По его словам, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Информации о пострадавших пока нет.

Дизель-электрическая подводная лодка Б-380 (ранее Горьковский комсомолец) находилась в доке много лет. Весной 2016 года сообщалось, что судно вошло в тендер Минобороны РФ на утилизацию нескольких надводных кораблей и неатомных подводных лодок.

В ночь на 22 ноября стало известно, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло судно Delfi под флагом Молдовы. В ходе спецоперации спасатели эвакуировали трех членов экипажа с перевернувшегося танкера.

Позже стало известно, что с судна Delfi в море вытекли нефтепродукты. Их концентрация в районе аварии уже превышает норму в 90 раз.

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Теги: Крым, Севастополь, подлодки, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    15.12.2019, 11:31
Оценка:  0
Колишній-східняк
Всё пропьем. Гармонь оставим и рубаху в петухах!
VSHIVANKA    15.12.2019, 11:22
Оценка:  -4
VSHIVANKA
КАКАЯ РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ХОХО.ЛКОВ , АЖ ДВА РАЗА НАПИСАЛИ....)))
ТАК ПРИСТАЛЬНО СЛЕДЯТ ЗА РОССИЙСКИМ КРЫМОМ , ЧТО ДАЖЕ В УКРОПНУЮ ВЕТКУ НОВОСТЬ ЗАНЕСЛИ....)))
СтальнаяКрыса    15.12.2019, 11:06
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
Эту подводную лодку ещё до оккупации Крыма, хотели купить бизнесмены и сделать её прогулочный, но проблемы с военными, у них не так просто что-то купить.
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