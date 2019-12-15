В Крыму затонул плавучий док с подлодкой – СМИ

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой Черноморского флота Б-380. Информации о пострадавших нет.

В окуппированом Севастополе в ночь на 15 декабря затонул списанный плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российском ОПК.

Утверждается, что затонувшие объекты сейчас не принадлежат структурам Черноморского флота РФ.

В то же время, источник в экстренных службах Севастополя сообщил, что подлодка всплыла на поверхность и находится на плаву. По его словам, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Информации о пострадавших пока нет.

Дизель-электрическая подводная лодка Б-380 (ранее Горьковский комсомолец) находилась в доке много лет. Весной 2016 года сообщалось, что судно вошло в тендер Минобороны РФ на утилизацию нескольких надводных кораблей и неатомных подводных лодок.

В ночь на 22 ноября стало известно, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло судно Delfi под флагом Молдовы. В ходе спецоперации спасатели эвакуировали трех членов экипажа с перевернувшегося танкера.

Позже стало известно, что с судна Delfi в море вытекли нефтепродукты. Их концентрация в районе аварии уже превышает норму в 90 раз.

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