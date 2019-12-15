Сурков посетил съезд главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР"
Помощник российского президента Владислав Сурков лично побывал на съезде главарей боевиков из “ДНР“ и “ЛНР“ - V Съезд Межрегиональной общественной организации “Союз добровольцев Донбасса“.
Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает Остров.
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На мероприятие Сурков также прокомментировал итоги Нормандской встречи. По его словам, он не видит “разницы между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским“.
Отмечается, что съезд был организован первым так называемым “премьером ДНР“ Александром Бородаем. В нем приняли участие как бывшие, так и действующие руководители боевиков.
В ходе мероприятия боевики неоднократно говорили о том, что не собираются покидать Донбасс, а в случае обострения ситуации - “потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах“.
Как сообщалось 6 ноября, оккупанты устроили в Донецке “День народного единства“ в кокошниках и с балалайкой.
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