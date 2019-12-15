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Сурков посетил съезд главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР"

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В случае обострения ситуации - "потенциал добровольческого движения России готов быть задействован" на украинском Донбассе.
На съезд прибыли более 500 "делегатов"
На съезд прибыли более 500 "делегатов"
anna-news.info

Помощник российского президента Владислав Сурков лично побывал на съезде главарей боевиков из “ДНР“ и “ЛНР“ - V Съезд Межрегиональной общественной организации “Союз добровольцев Донбасса“. 

Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает Остров.

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На мероприятие Сурков также прокомментировал итоги Нормандской встречи. По его словам, он не видит “разницы между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским“.

Отмечается, что съезд был организован первым так называемым “премьером ДНР“ Александром Бородаем. В нем приняли участие как бывшие, так и действующие руководители боевиков.

Российские наемники и диверсанты, - говорится в сообщении, - обсуждали “роль добровольчества в защите мирного населения Донбасса“.
 
На съезд прибыли более 500 “делегатов“, принимавших личное участие в оккупации украинского Донбасса.

В ходе мероприятия боевики неоднократно говорили о том, что не собираются покидать Донбасс, а в случае обострения ситуации - “потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах“.

Как сообщалось 6 ноября, оккупанты устроили в Донецке “День народного единства“ в кокошниках и с балалайкой.

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Теги: Донбасс, "ЛДНР", "ЛНР", Сурков
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    15.12.2019, 11:32
Оценка:  0
Колишній-східняк
Запустили в ОРДЛО русский мир. И пожали войну, которой не видно конца.
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