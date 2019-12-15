Сурков посетил съезд главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР"

В случае обострения ситуации - "потенциал добровольческого движения России готов быть задействован" на украинском Донбассе.

На съезд прибыли более 500 "делегатов" anna-news.info

Помощник российского президента Владислав Сурков лично побывал на съезде главарей боевиков из “ДНР“ и “ЛНР“ - V Съезд Межрегиональной общественной организации “Союз добровольцев Донбасса“.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает Остров.

Читай также: Комментируя Нормандский саммит, Пушилин озвучил ультиматум от “ДНР“ Киеву

На мероприятие Сурков также прокомментировал итоги Нормандской встречи. По его словам, он не видит “разницы между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским“.

Отмечается, что съезд был организован первым так называемым “премьером ДНР“ Александром Бородаем. В нем приняли участие как бывшие, так и действующие руководители боевиков.

Российские наемники и диверсанты, - говорится в сообщении, - обсуждали “роль добровольчества в защите мирного населения Донбасса“.

На съезд прибыли более 500 “делегатов“, принимавших личное участие в оккупации украинского Донбасса.

В ходе мероприятия боевики неоднократно говорили о том, что не собираются покидать Донбасс, а в случае обострения ситуации - “потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах“.

Как сообщалось 6 ноября, оккупанты устроили в Донецке “День народного единства“ в кокошниках и с балалайкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram