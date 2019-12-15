В Украине отмечают первую годовщину ПЦУ

Сейчас митрополит Епифаний проводит божественную литургию в Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре.

В Украине 15 декабря отмечают первую годовщину создания Православной церкви Украины. Именно в этот день в 2018 году состоялся Объединительный собор украинских церквей. Тогда был принят Устав единой поместной церкви и избран ее предстоятель - Блаженнейший митрополит киевский и всея Украины Епифаний.

Сейчас митрополит Епифаний с архиереями и духовенством Украины проводит божественную литургию в Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре в Киеве.

Отметим, по состоянию на октябрь Православная церковь Украины насчитывала семь тысяч приходов, 47 епархий и 77 монастырей.

Напомним, что ранее Епифаний рассказал, когда РПЦ признает ПЦУ. В ПЦУ ожидают в следующем году признания со стороны нескольких поместных православных церквей.

Также сообщалось, что УПЦ КП и УАПЦ окончательно ликвидированы. На Архиерейский собор Православной церкви Украины собрался весь епископат во главе с митрополитом Епифанием.

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