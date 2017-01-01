Жуткое ДТП в Днепре: прохожие вытащили водителя из горящего авто
В Днепре произошла авария с участием Toyota и Mercedes, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает Информатор.
ДТП случилось около пяти утра 15 декабря на Набережной Победы недалеко от Мерефово-Херсонского моста.
По предварительным данным, Merсedes двигался по Набережной Победы в сторону Сичеславской Набережной. Подъезжая к мосту, он въехал в электроопору и снес ее. Следом в Merсedes врезалась Toyota.
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После того как Merсedes загорелся, свидетели происшествия вытащили из него водителя. На место прибыли два экипажа скорой помощи. Спасти мужчину не удалось.
Также на место прибыли спасатели и потушили автомобиль. Патрульные перекрыли дорогу в направлении Сичеславской Набережной. Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.
Напомним, что ранее в Житомирской области полицейский устроил смертельное ДТП. Полицейский на автомобиле Volkswagen Passat с двумя пассажирами на высокой скорости выехал за пределы проезжей части.
Также сообщалось, что три человека погибли и еще трое пострадали в ДТП под Черниговом. Обстоятельства аварии устанавливаются. Известно, что столкнулись ВАЗ-21099 и Renault Logan.
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