Жуткое ДТП в Днепре: прохожие вытащили водителя из горящего авто

Свидетели происшествия вытащили из горящей машины пострадавшего, но медикам не удалось его спасти.

Один из автомобилей врезался в электроопору dp.informator.ua

В Днепре произошла авария с участием Toyota и Mercedes, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает Информатор.

ДТП случилось около пяти утра 15 декабря на Набережной Победы недалеко от Мерефово-Херсонского моста.

По предварительным данным, Merсedes двигался по Набережной Победы в сторону Сичеславской Набережной. Подъезжая к мосту, он въехал в электроопору и снес ее. Следом в Merсedes врезалась Toyota.

После того как Merсedes загорелся, свидетели происшествия вытащили из него водителя. На место прибыли два экипажа скорой помощи. Спасти мужчину не удалось.

Также на место прибыли спасатели и потушили автомобиль. Патрульные перекрыли дорогу в направлении Сичеславской Набережной. Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

Напомним, что ранее в Житомирской области полицейский устроил смертельное ДТП. Полицейский на автомобиле Volkswagen Passat с двумя пассажирами на высокой скорости выехал за пределы проезжей части.

Также сообщалось, что три человека погибли и еще трое пострадали в ДТП под Черниговом. Обстоятельства аварии устанавливаются. Известно, что столкнулись ВАЗ-21099 и Renault Logan.

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