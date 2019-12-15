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Епифаний анонсировал приезд вселенского патриарха

Комментариев: 6
Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, сообщил глава ПЦУ Епифаний.
Митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний
facebook.com/epifaniy

Вселенский патриарх Варфоломей скоро приедет в Украину. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает 5 канал.

Так, во время литургии по случаю годовщины создания единой поместной православной церкви Епифаний заявил, что в ближайшее время вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину.

Также Епифаний добавил, что в следующем 2020 году к ПЦУ присоединятся еще несколько церквей.

Напомним, что ранее Епифаний рассказал, когда РПЦ признает ПЦУ. В ПЦУ ожидают в следующем году признания со стороны нескольких поместных православных церквей.

Также сообщалось, что УПЦ КП и УАПЦ окончательно ликвидированы. На Архиерейский собор Православной церкви Украины собрался весь епископат во главе с митрополитом Епифанием.

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Теги: церковь, Православие, православная церковь, вселенский патриарх, автокефалия, митрополит Епифаний, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Кайдаш    15.12.2019, 13:56
Оценка:  -3
Кайдаш
Хоть Варфоломей, хоть Папа Римский, хоть чёрт лысый.... Главное, чтобы не Кирилл...
VSHIVANKA    15.12.2019, 14:01
Оценка:  0
VSHIVANKA
ТО ЕСТЬ ВЫ НЕ ОТРИЦАЕТЕ СВОЕЙ ХОЛОПСКОЙ СУЩНОСТИ И ГОТОВЫ ЛИЗАТЬ САПОГИ КОМУ УГОДНО , ЛИШЬ БЫ НЕ РОССИИ И РПЦ ?)))
VSHIVANKA    15.12.2019, 14:04
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ ЧЬИМИ ЛИБО ХОЛОПАМИ , ВСЕГДА ЛИЗАЛИ ЧЬЮ ТО ЗАДНИЦУ, РОССИЙСКУЮ , ПОЛЬСКУЮ , ЛИТОВСКУЮ , НЕМЕЦКУЮ , ТЕПЕРЬ ВОТ АМЕРИКАНСКАЯ БОЛЬШЕ ПО ВКУСУ...
СЛАСТЕНЫ ПРЯМО.....)))
Кайдаш    15.12.2019, 14:18
Оценка:  -1
Кайдаш
Вшиванка, попроси санитара, чтобы тебя галоперидолом каждый день пользовал...И ты успокоишься, и тут чище станет.
ЗаУкраїну    15.12.2019, 14:20
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
кайдаш, ты убогий селюк. Прочти если не читал, или перечитай, если читал "кайдашеву семью"Н.Левицкого.Может поумнеешь.
Кайдаш    15.12.2019, 14:25
Оценка:  0
Кайдаш
За (проти?) Україну, ты вааще поц пархатый. Що тобі в Кайдашевій сім'ї не подобається?
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