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В Днепре возле роддома нашли труп мужчины

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Акушерка увидела погибшего в окно и вызвала полицию. В кармане у мужчины нашли очки и мягкую игрушку.
Предположительно, мужчина пролежал на холоде около 2 часов
Предположительно, мужчина пролежал на холоде около 2 часов
dp.informator.ua

В Днепре утром в воскресенье, 15 декабря, возле родильного дома №1 нашли мертвого мужчину. Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, мужчина пролежал на холоде около 2 часов.

Полицию вызвала дежурная акушерка – вероятно, она увидела труп в окно. Также приехала скорая, которая засвидетельствовала смерть мужчины. Причину смерти еще предстоит выяснить судебным экспертам.

Отмечается, что мужчину обнаружили возле теплотрассы. Следов крови вокруг него не было. В кармане куртки у умершего нашли очки в цветной оправе и мягкую игрушку. Его личность устанавливают.

 
На прошлой неделе в Днепре обнаружили тело мужчины на территории больницы. На теле мужчины возрастом коло 50 лет есть ножевое ранение в области груди.

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Теги: смерть, Днепр, мужчина, труп, роддом
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Кайдаш    15.12.2019, 14:21
Оценка:  0
Кайдаш
Пришёл за одним, а вынесли троих... Не выдержало сердце....
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