Зеленский добивается благосклонности Трампа - NYT

Президент Украины нанимает лоббистов в США, связанных с Манафортом, чтобы добиться расположения Трампа, сообщает The New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский активно пользуется услугами лоббистских компаний США, чтобы нормализовать отношения с Белым домом и добиться расположения Дональда Трампа. Об говорится в аналитической статье газеты The New York Times.

Отмечается, что Зеленский и его команда пытаются разными способами восстановить себя в качестве важного союзника с предметной повесткой, которая заслуживает внимания и поддержки Вашингтона. Украинскую сторону беспокоит вопрос военной помощи со стороны США и санкции против Северного потока-2.

По данным издания, Зеленский все еще сильно зависит от американской помощи. Он сигнализирует о том, что он и его официальные лица не будут помогать в процессе импичмента Трампа.

Издание пишет, что даже визит Зеленского в Белый дом, если он состоится, рискует стать не столько триумфом для Зеленского, сколько большим поклоном Трампу. Он мог бы привести это как доказательство того, что никогда не связывал такой визит или американскую военную помощь Украине с расследованиями, которые принесут ему политическую выгоду.

Зеленский признал, что заявления Трампа вредят Украине

Ранее сообщалось, что Трамп поблагодарил Зеленского и заявил, что "Украинагейт" исчерпан.

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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