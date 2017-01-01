В Украине начался второй этап пробной переписи населения
В Украине стартовал второй этап пробного подсчета населения в рамках Всеукраинской переписи 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Госстата в Facebook.
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“С 14 по 23 декабря состоится обход помещений переписчиками. В пробной переписи участвуют жители части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области“, - уточнили в Госстате.
Уточняется, что возле входов в дома, где пройдет перепись, должны будут разместить плакаты с информацией о пробной переписи населения. Кроме того, соответствующую информацию также вложат в почтовые ящики.
Как сообщалось, 1 декабря в Украине началась пробная перепись населения.
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