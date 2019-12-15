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Затонувшую в Крыму подлодку утилизируют

Комментариев: 6
Проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации подводной лодки Б-380.

Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в одной из бухт Севастополя, подлежат утилизации. Об этом сообщили сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округав в воскресенье, 15 декабря.

Как отмечается в сообщении, поступившем в редакцию, плавдок ПД-16 и корпус подлодки, находившийся в нем, были выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад.

В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации.

Ранее сообщалось, что в Крыму затонул плавучий док с подлодкой. В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой Черноморского флота Б-380. 

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Теги: Крым, Севастополь, подлодки, Подводная лодка, кораблекрушения, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ЗовПрироды    15.12.2019, 16:00
Оценка:  0
ЗовПрироды
Во время визита в оккупированный Крым главарь кремлевской щайки путен обезал на ремонт этого корыта деньги дать а гундяев подарил экипажу икону. И путен сдох и лодка навернулась вместе с доком. 21 ВЕК- россия , мегасуперпупрерсверхдержава
АХТИАР    15.12.2019, 15:42
Оценка:  +3
АХТИАР
сначала мурманск потом севастополь - -что дальше так и доков не хватит
АХТИАР    15.12.2019, 15:42
Оценка:  +3
АХТИАР
сначала мурманск потом севастополь - -что дальше
Глод    15.12.2019, 14:55
Оценка:  +1
Глод
Она может еще раз затонуть в ходе буксировки к месту утилизации.
Nesdeshniy    15.12.2019, 15:21
Оценка:  -3
Nesdeshniy
Зависть - плохое чувство, у вас там и утилизировать то нечего, все распилили и продали за копейки....
сергей11    15.12.2019, 15:51
Оценка:  +1
сергей11
На роисси это стало морской традицией.. Как и засирать чужие территориальные воды.
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