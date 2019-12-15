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В Кремле объяснили, как Киев может закончить войну

Комментариев: 2
Поможет решить конфликт на Донбассе доминирование Украины на политической арене, считает Дмитрий Песков.
У Путина рассказали, как Зеленскому решить конфликт на Донбассе
У Путина рассказали, как Зеленскому решить конфликт на Донбассе

Президент Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что это поможет решить конфликт на востоке Украины.

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - сказал он.

Песков добавил, что внести изменения в минские соглашения возможно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР".

"Это возможно. Кто может работать над Минском-3? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с "экспертами" из "ДНР" и "ЛНР", то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", - сказал он.

Ранее Песков рассказал о разногласиях Путина с Зеленским. Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по многим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков заявил, что прорыва на нормандской встрече не было

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Теги: донбасс, Кремль, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, нормандская четверка, война на Донбассе, нормандская встреча, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ЗовПрироды    15.12.2019, 15:53
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Песков - чучело в бронежилете и в штанах своей жены. Что оно может знать про войну ? Правильный ответ- ничего.
BROKER666    15.12.2019, 15:43
Оценка:  +4
BROKER666
а кто такие эксперды из лднр? прокремлёвские выблятки?
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