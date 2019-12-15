Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появилось фото 21-летнего бойца, погибшего в ООС

Комментариев: 3
За проявленный героизм Сергей Михальчук будет представлен к высокой государственной награде.
Боец будет удостоен посмертной награды
Боец будет удостоен посмертной награды
 
В сети опубликовали фото погибшего на Донбассе 21-летнего бойца Национальной гвардии Украины Сергея Михальчука, которого убили в субботу, 14 декабря, сообщает Бригада быстрого реагирования Нацгвардии на своей странице в Facebook.
 
Жизнь украинского военного забрала российская мина. 
 
"Во время взрыва 21-летний нацгвардеец, сержант Сергей Михальчук принял на себя основное количество обломков, прикрыв своим телом собрата. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал наивысшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за собрата", - отмечается в сообщении. 
За проявленный героизм Сергей Михальчук будет представлен к высокой государственной награде.
 
Ранее сепаратисты два раза задержали наблюдателей ОБСЕ. Ограничение свободы передвижения СММ ОБСЕ является нарушением, отметила украинская сторона СЦКК.
 
Также сообщалось, что у Зеленского обсудили поиск пропавших без вести и пленных на Донбассе. В офисе президента состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести и пленных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, погибшие, Нацгвардия, бойцы АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Клаустро    15.12.2019, 17:26
Оценка:  +1
Клаустро
Бой? Во время перемирия? Вы это ОБСЕ расскажите.
Антибес    15.12.2019, 17:04
Оценка:  0
Антибес
Всего одного прикрыл?Непорядок!Обычно наша пропаганда кукарекает что"герой"перед"пр инятие ислама"прикрывает своим телом минимум троих.Похоже кризис жанра у пропагандoнов.Но как бы там не было,наёмник этот получил по заслугам и это справедливо.
Via_dolorosa    15.12.2019, 17:14
Оценка:  -2
Via_dolorosa
Ты думаешь от твоего поноса Украина передумает и вернётся к раше; гробы считают по обе стороны окопов, а это значит что где-то там в ДНР тоже закапывают очередного ватника или сепара который пришёл на чужую землю убивать украинцев. На войне не бывает потерь только с одной стороны.
Антибес    15.12.2019, 17:27
Оценка:  0
Антибес
Бот,я думаю что давно пора оставить ЛДНР в покое.Эти люди имеют право на свободу и независимость.И честь им и хвала что они не смирились с госпереворотом и с нацистскими"ценностями&q uot;,которыми шестой год подряд восхищается наша власть.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь