Кива требует уволить министра Коляду, за поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета

По мнению нардепа, высказывания Оксаны Коляды несут прямые репутационные потери государству.

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Народный депутат “Опозиционной платформы-За жизнь“, бывший советник Арсена Авакова, Илья Кива обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием уволить министра по словам ветеранов Оксану Коляду, которая поддержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Об этом он сообщил в Facebook.

“Я требую немедленной реакции на высказывания министра по делам Ветеранов и переселенцев Оксаны Коляды относительно дела по убийству журналиста Павла Шеремета. На мой взгляд такая позиция чиновника является попыткой публичного покрывательства подозреваемых по делу. Я требую отставки и немедленного отстранения министра от занимаемой должности“, - сказал он.

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“А вчерашние высказывания Оксаны Коляды несут прямые репутационные потери государственной власти и государству в целом. Сегодня это покрывательство, завтра это может закончится препятствием следствию, чего мы не имеем права допустить, учитывая важность и резонанс этого дела“, - заявил Кива.

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский кардиохирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также военный медик Яна Дугарь.

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Правоохранители полагают, что основным мотивом убийства журналиста является дестабилизация социально-политической ситуации в стране.

Глава МВД выразил уверенность, что следствие не ошиблось при установлении пяти подозреваемых. При этом он подчеркнул, что еще остаются вопросы и дело не завершено.

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