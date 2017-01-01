Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье при пожаре погибли пенсионерка и ее сын

Комментариев: 0
Во время тушения спасатели обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Ими оказались пенсионерка - хозяйка дома и ее сын.
ГСЧС
ГСЧС
dpchas.com.ua
 
В Запорожье при пожаре в частном доме погибла 75-летняя женщина и ее 41-летний сын, сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 15 декабря.
 
Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что в жилом доме горят мебель, домашние вещи и перекрытия на общей площади 80 кв.м. Ликвидировать пожар огнеборцам удалось за несколько часов.
 
Во время тушения спасатели обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Ими оказались пенсионерка - хозяйка дома и ее сын.
 
Причину пожара устанавливать правоохранители. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.
 
Напомним, в ресторане в Печерском районе Киева на улице Бассейной произошел пожар. 
 
Ранее в жилом доме во Львове взорвался газ. Взрыв и пожар повредил часть кирпичной стены между пятым и шестым этажами. Также пострадал один человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Запорожье, пожар, жертвы, Спасательная служба, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь