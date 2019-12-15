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РФ озвучила условия для продолжения транзита газа

Комментариев: 1
Российская сторона готова продолжать дальше транзит газа через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности.
РФ озвучила условия по транзиту газа
РФ озвучила условия по транзиту газа
Getty Images
 
Россия продолжит транзит газа через территорию Украины в случае сохранения условий экономической и коммерческой целесообразности для Газпрома, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
 
"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзит газа через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для Газпрома. Переговоры продолжаются", - сказал он.
 
Песков добавил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража "остаются неприемлемыми для российской стороны".
 
Напомним, Нафтогаз и Газпром провели переговоры в Вене.
 
Также сообщалось, что по итогам переговоров между Украиной и Россией появились  предварительные договоренности по газовым контрактам.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, переговоры, Дмитрий Песков, газовые переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
chudek    15.12.2019, 20:20
Оценка:  -1
chudek
Песков добавил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража "остаются неприемлемыми для российской стороны".

идиот)) это решение суда))
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