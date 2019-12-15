РФ озвучила условия для продолжения транзита газа
Российская сторона готова продолжать дальше транзит газа через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности.
Россия продолжит транзит газа через территорию Украины в случае сохранения условий экономической и коммерческой целесообразности для Газпрома, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзит газа через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для Газпрома. Переговоры продолжаются", - сказал он.
Песков добавил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража "остаются неприемлемыми для российской стороны".
Напомним, Нафтогаз и Газпром провели переговоры в Вене.
Также сообщалось, что по итогам переговоров между Украиной и Россией появились предварительные договоренности по газовым контрактам.
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идиот)) это решение суда))