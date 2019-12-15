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Депутатам заказали планшетов на 14 миллионов

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На официальном сайте Леново стоимость планшетов без дополнительного оборудования в розницу предлагается на 11% дороже.
Заказали 528 сенсорных планшетов
Заказали 528 сенсорных планшетов
прес-служба Верховної Ради
 
 
Управление делами Аппарата Верховной Рады заказало 528 сенсорных планшетов на общую сумму 13,8 миллионов гривен, победителем торгов стала фирма Валтек, пишут Наші гроші со ссылкой на систему Prozorro.
 
Как стало известно, планируется закупка планшетов Lenovo Miix 520-12IKB (81CG027DUL) с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой по цене в 26 тысяч 130 гривен.
 
 
На официальном сайте Леново Украина эта же модель, без дополнительного оборудования, в розницу предлагается на 11% дороже – за 28 тысяч 999 гривен. Эта разница может объясняться скидкой на оптовый заказ.
 
Гарантийный срок на планшет и дополнительное оборудование составляет один год после поставки. Цена сделки – на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 14,26 млн гривен.
 
Конкурентом победителя тендера с такой же моделью было ООО В.М, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.
 
Учредителями столичной фирмы Валтек с уставным капиталом 375 гривен, которая победила на тендере, является Исатай Бекешев и Елена Нестерова из Киева и Евгений Нестеренко из Славянска Донецкой области. Руководит фирмой Федор Федорович Макавчук родом из Крыма.
 
Интересно, что победитель является фигурантом уголовного производства столичного отделения Государственного бюро расследований относительно возможного нанесения ущерба государственному бюджету на общую сумму почти 100 тысяч гривен при закупке программного обеспечения.
 
Напомним, в ноябре нардепы проголосовали за постановление, утвердив смету Верховной Рады Украины на 2020 год. На осуществление законотворческой работы парламента направят 1 млрд 53 млн 383,1 тыс. грн.

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Теги: Верховная Рада, тендер, нардеп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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СлепойПью    15.12.2019, 20:21
Оценка:  0
СлепойПью
Как же несчастные депутаты жили без планшетов раньше?
Теперь, за наше бабло, будут у депутатиков планшетики!
Идем в правильном направлении. Дальше купим им компьютерики, машинки, дома, яхточки...А как же без этого?
СлепойПью    15.12.2019, 20:25
Оценка:  0
СлепойПью
Ничего не меняется. Как же это противно и мерзко.
Путин_xyйло    15.12.2019, 20:36
Оценка:  0
Путин_xyйло
А что по Г+Г еще не рассказали как это "положительно" повлияет на благосостояние народа?
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