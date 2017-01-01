В Харькове произошла стрельба, есть пострадавшие

Полицейские открыли уголовное производство по статье Хулиганство. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы.

мужчина после стрельбы обратился к медикам за помощью Подробности

В Харькове на ул. Волонтерской мужчина устроил стрельбу, сообщает пресс-служба полиции области в воскресенье, 15 декабря.

Отмечается, что между компанией и мужчиной, который шел с матерью, произошел конфликт. Ссора переросла в драку, тогда 25-летний мужчина достал пистолет и начал стрелять в сторону компании.

Затем после стрельбы 30-летний мужчина обратился к медикам за помощью. На место происшествия выехали правоохранители, которые изъяли фрагменты пневматического оружия.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по статье Хулиганство. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, в фрезультате стрельбы в киевском кафе Баку один мужчина получил телесные повреждения , ему на месте оказали медицинскую помощь.