Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сенцов прибыл на реабилитацию в Латвию

Комментариев: 3
Власти Латвии пригласили на медицинскую реабилитацию десять бывших украинских заключенных.
Олега Сенцова встретили в Латвии
Олега Сенцова встретили в Латвии
Посольство Украины в Латвии / Facebook

Украинский режиссер и бывший заключенный в РФ Олег Сенцов прибыл в Латвию по приглашению латвийской стороны. Об этом накануне вечером сообщило посольство Украины в Латвии на своей странице в Facebook.

"По приглашению латвийской стороны Олег Сенцов прибыл в Латвию. В аэропорту украинского режиссера встретили заместитель госсекретаря МИД Латвии А.Лотс и посол Украины А.Мищенко", – говорится в сообщении.

При этом еще 4 декабря посольство Украины в Латвии проинформировало, что 10 бывших украинских заключенных пройдут курс медицинской реабилитации в Латвии.

По данным дипломатов, по приглашению правительства Латвии в период с 10 по 22 декабря в Латвии с оздоровительной целью будут находиться: Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Артур Панов, Олег Сенцов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко. Все они будут проходить Курс реабилитации в центре Вайвари в Юрмале.

Cмотрите фотогалерею: Сенцов прибыл на реабилитацию в Латвию

Напомним, 26 ноября Олег Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте. Она была присуждена украинскому режиссеру год назад, когда он находился в российской тюрьме.

А на прошлой неделе Олег Сенцов заявил, что стал на военный учет. Режиссер пошел в военкомат, где его признали годным к военной службе и записали рядовым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Латвия, фото, заключенный, политзаключенные, Юрмала, заключенные, Сенцов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    16.12.2019, 08:36
Оценка:  +1
VSHIVANKA
НУ НА ХАЛЯВУ ТО КОНЕЧНО.....)))
kapablankas    16.12.2019, 08:31
Оценка:  +2
kapablankas
ох как утомительно гонять по Европе
все эти пресс коонференции , приемы и премии

фарс на дне
Антибес    16.12.2019, 08:30
Оценка:  +2
Антибес
Имеет полное право даже на реабилитацию в Монте-Карло.Ведь он не просто режиссёр с мировым именем,но и жертва голодомора в кремлёвских застенках.Несколько лет ничего не есть это вам не в подъезде выссаться!)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь