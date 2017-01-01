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Нардеп от Слуги народа заявил о нападении на него

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Народный депутат Михаил Ананченко связывает это нападение со своей политической деятельностью.
Михаилу Ананченко оказали помощь медики
Михаилу Ананченко оказали помощь медики
Михаил Ананченко / Facebook

Народный депутат, член фракции Слуга народа Михаил Ананченко подвергся нападению в городе Сумы. Об этом он сообщил накануне вечером на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", – написал он.

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко сообщила в Facebook, что по факту нападения на Ананченко возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении народного депутата Украины (ч.2 ст.346 УК Украины). По ее словам, ведется комплекс розыскных мероприятий.

Напомним, 11 декабря в Раде после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между нардепом от Слуги народа Андреем Богданцем и членами ВО Свобода – экс-нардепом Эдуардом Леоновым и депутатом Киевского горсовета Игорем Мирошниченко.

Позже Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Во фракции Слуга народа инцидент назвали нападением на парламентария и провокацией. А прокуратура открыла уголовное дело.

Драка в Раде: задержан экс-нардеп от Свободы

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Теги: депутаты, депутат, прокуратура, избиение, нападение, народный депутат, Сумы, нардеп, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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