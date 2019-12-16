Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки в ООС: семь обстрелов, ранены два бойца

Комментариев: 0
Враг открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донбассе не стихают обстрелы
На Донбассе не стихают обстрелы
Getty Images

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 15 декабря, семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получили два бойца ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что враг использовал запрещенные гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Лебединское, Луганское, Крымское (два раза), Хутор Вильный, Светлодарск и Зайцево.

С начала нынешних суток вражеские войска огневой активности не проявляли. У ВСУ нет потерь.

Напомним, за сутки 14 декабря на Донбассе сепаратисты совершили восемь обстрелов. Тогда погиб один боец ВСУ и еще два были ранены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    16.12.2019, 08:50
Оценка:  0
Антибес
Светло синие"герои"продолжают& quot;евроинтегрировать"друг- друга,экономя на смазке.Отсюда и"ранения".И это,скажу я вам,гораздо сильнее смахивает на зраду,чем на пэрэмогу.)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь