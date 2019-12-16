Сутки в ООС: семь обстрелов, ранены два бойца

Враг открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе не стихают обстрелы Getty Images

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 15 декабря, семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получили два бойца ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что враг использовал запрещенные гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Лебединское, Луганское, Крымское (два раза), Хутор Вильный, Светлодарск и Зайцево.

С начала нынешних суток вражеские войска огневой активности не проявляли. У ВСУ нет потерь.

Напомним, за сутки 14 декабря на Донбассе сепаратисты совершили восемь обстрелов. Тогда погиб один боец ВСУ и еще два были ранены.

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