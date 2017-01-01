Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Одессой мужчина выкопал из земли расчлененный труп

Комментариев: 0
Убийство, очевидно, произошло довольно давно.
Дело квалифицировали как умышленное убийство
Дело квалифицировали как умышленное убийство
od.npu.gov.ua

В селе Выгода Одесской местный житель нашел под землей полиэтиленовые пакеты с расчлененными останками тела человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

Неизвестный злоумышленник закопал фрагменты тела на глубину около половины метра, предварительно разложив по ризным пакетам.

Читай также: Ритуальное убийство: Москвич через потолок пытался сбежать из зала суда

Как утверждают правоохранители, убийство, очевидно, произошло довольно давно, и останки длительное время пролежали под землей, поэтому идентифицировать личность жертвы очень сложно. Только после детальной экспертизы можно будет сделать вывод о поле и возрасте погибшего человека, а также о причинах смерти.

Сейчас следователи квалифицируют дело как умышленное убийство.

Как сообщалось 9 декабря, в киевской квартире, до потолка заваленной мусором, нашли труп.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: расчленил, труп, Одесская область, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь