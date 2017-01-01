Под Одессой мужчина выкопал из земли расчлененный труп

Убийство, очевидно, произошло довольно давно.

В селе Выгода Одесской местный житель нашел под землей полиэтиленовые пакеты с расчлененными останками тела человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

Неизвестный злоумышленник закопал фрагменты тела на глубину около половины метра, предварительно разложив по ризным пакетам.

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Как утверждают правоохранители, убийство, очевидно, произошло довольно давно, и останки длительное время пролежали под землей, поэтому идентифицировать личность жертвы очень сложно. Только после детальной экспертизы можно будет сделать вывод о поле и возрасте погибшего человека, а также о причинах смерти.

Сейчас следователи квалифицируют дело как умышленное убийство.

Как сообщалось 9 декабря, в киевской квартире, до потолка заваленной мусором, нашли труп.

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