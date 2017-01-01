Погода летная: обнародован свежий прогноз погоды

Cегодня синоптики обещают Украине до 12 градусов тепла.

16 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Осадков на протяжении дня не ожидается. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +7…+12 градусов по Цельсию.

На востоке Украины также облачно с прояснениями. На улице +5…+7 градусов по Цельсию.

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Южным регионам обещают хмурый день, но без осадков. На термометре +9…+12 градусов по Цельсию.

В северной части страны 16 декабря будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется в пределах +6…+9 градусов, без заморозков.

В Центральной Украине ожидается сухой, но облачный день. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +8 градусов по Цельсию.

В Киеве облачно с прояснениями. На улице +7…+9, ночью без заморозков.

Напомним, в результате непогоды во Франции обесточены тысячи домов, есть жертвы. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды в качестве меры предосторожности.

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