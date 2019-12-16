Дубилет отказался от взвода госохраны и нанял двух частных охранников

Министр решил не пользоваться услугами госохраны.

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Министр Кабмина Дмитрий Дубилет отказался от услуг государственной охраны. Он нанял двух частных охранников, которые его сопровождают.

Об этом Дубилет рассказала в эфире телеканала ICTV.

Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух людей, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух человек. Сейчас со мной ходит двое частных охранников, - сказала министр.

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Кроме того, Дмитрий Дубилет отметил, что охрана является временным мероприятием. Со временем он планирует отказаться от секьюрити.

Напомним, министр Дубилет рассказал подробности личной жизни после развода. Министр откровенно рассказал подробности своей частной жизни.

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