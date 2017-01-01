Под Черкасами дезертир почти год уклонялся от службы

Задержали беглеца в развлекательном заведении в Днепре.

Старший солдат сбежал в начале 2019 года mil.gov.ua

В Черкасской области военный сбежал со службы и почти год скрывался от правоохранителей. Его приговорили к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона Украины.

Старший солдат сбежал в начале 2019 года. Правоохранители задержали его в ноябре 2019 года в развлекательном заведении в Днепре.

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“По публичному обвинению военной прокуратуры Черкасского гарнизона Центрального региона Украины военнослужащего ВСУ приговорили к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне за самовольное оставление воинской части в условиях особого периода“, - указано в сообщении.

Маньковский районный суд Черкасской области признал старшего солдата виновным.

Как сообщалось 12 декабря, срочники ВСУ исполнили русскую песню о войне в Чечне.

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