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Зеленский посетит Азербайджан

Комментариев: 2
Зеленский 16-17 декабря в рамках официального визита посетит Республику Азербайджан.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита 16-17 декабря посетит Республику Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента

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В Азербайджане у Президента Украины запланированы встречи с Президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

На встречи планируется подписание двусторонних документов, которые направленны на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в приоритетных сферах развития двух государств.

Напомним, телеканал РФ опубликовал “интервью“ Зеленского

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Теги: Зеленский, визит, Азербайджан
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Комментариев (2)
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Letohradek    16.12.2019, 10:00
Оценка:  0
Letohradek
Когда подобная статья была в бытность Петра Алексеевича, ватоголовые ебланы на говно исходили, задавая вопросы: ... "за чей счет поездка" ... "когда начнет работать" и прочий бред ... А в данный момент, этих уродов все устраивает, и подобных вопросов к охрыпшей крысе не видать
ira0957    16.12.2019, 09:57
Оценка:  0
ira0957
А теперь хохляцкий каганат посетит Азербайджан )
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