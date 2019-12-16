Зеленский посетит Азербайджан

Зеленский 16-17 декабря в рамках официального визита посетит Республику Азербайджан.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита 16-17 декабря посетит Республику Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читай также: У Путина предлагают менять минские соглашения с “экспертами “ДНР“

В Азербайджане у Президента Украины запланированы встречи с Президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

На встречи планируется подписание двусторонних документов, которые направленны на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в приоритетных сферах развития двух государств.

Напомним, телеканал РФ опубликовал “интервью“ Зеленского

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.