В Сумах люди в балаклавах избили нардепа от "Слуги народа"
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В воскресенье в Сумах на депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко возле подъезда его дома напали два человека в балаклавах.
Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"Сегодня, возвращаясь к дому, в родном городе Сумы, на меня у подъезда совершили нападение двое парней в балаклавах", - написал Ананченко.
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Депутат выразил надежду на беспристрастную реакцию на инцидент от правоохранителей, а также заявил, что фракция "Слуга народа" "всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле".
Как сообщалось 12 декабря, избитый в Раде нардеп Богданец ранее был судим за хулиганство и драку.
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