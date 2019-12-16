В Сумах люди в балаклавах избили нардепа от "Слуги народа"

Депутат отметил, что подобные действия не изменят политического направления партии.

В Сумах напали на депутата facebook.com/people/Михайло-Ананченко

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В воскресенье в Сумах на депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко возле подъезда его дома напали два человека в балаклавах.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Сегодня, возвращаясь к дому, в родном городе Сумы, на меня у подъезда совершили нападение двое парней в балаклавах", - написал Ананченко.

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Депутат выразил надежду на беспристрастную реакцию на инцидент от правоохранителей, а также заявил, что фракция "Слуга народа" "всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле".

Пострадал нардеп Михаил Ананченко facebook.com/people/Михайло-Ананченко

Как сообщалось 12 декабря, избитый в Раде нардеп Богданец ранее был судим за хулиганство и драку.

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