Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сумах люди в балаклавах избили нардепа от "Слуги народа"

Комментариев: 1
Депутат отметил, что подобные действия не изменят политического направления партии.
В Сумах напали на депутата
В Сумах напали на депутата
facebook.com/people/Михайло-Ананченко

Читай также: Мэра Дрогобыча будут судить за избиение человека

В воскресенье в Сумах на депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко возле подъезда его дома напали два человека в балаклавах.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Сегодня, возвращаясь к дому, в родном городе Сумы, на меня у подъезда совершили нападение двое парней в балаклавах", - написал Ананченко.

Читай также: Мужчины в балаклавах избили активистов в Днепре

Депутат выразил надежду на беспристрастную реакцию на инцидент от правоохранителей, а также заявил, что фракция "Слуга народа" "всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле".

Пострадал нардеп Михаил Ананченко
Пострадал нардеп Михаил Ананченко
facebook.com/people/Михайло-Ананченко

Как сообщалось 12 декабря, избитый в Раде нардеп Богданец ранее был судим за хулиганство и драку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: нардеп, нападение, избиение, Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Doriаn_    16.12.2019, 10:02
Оценка:  +1
Doriаn_
Какой у слуг Коломойского может быть конструктивный курс партии. Смешно ведь .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь