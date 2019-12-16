Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира
Украина вошла в рейтинг самых могущественных стран мира по итогу 2019 года.
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Рейтинг составлялся по версии американского журнала U.S. News & World Report.
Все в рейтинге 80 позиций. Украина заняла 39 место.
Лидером ТОП-80 стали США. Вторую позицию рейтинга отдали Российской Федерации. На третьем месте оказался Китай. В первую десятку попали также Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
Между тем, Украине удалось обойти такие страны, как Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, Азербайджан, Индонезия, Филиппины, Аргентина, Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия, Ирландия, Литва, Словения, Латвия и другие государства.
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Замыкает 80 самых могущественных стран мира Эстония. Этой стране отдали 80 место.
Отметим, рейтинг составлялся аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.
При составлении списка учитывали такие факторы, как: экономика, военная мощь,
политическое влияние, лидерство в мире и членство и участие страны в международных альянсах.
Напомним, Украина улучшила позиции в "рейтинге терроризма". Украина несколько лет подряд улучшает позиции в рейтинге стран, наиболее пострадавших от терроризма.
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Прошло пять лет и видно, что там коррупция есть, правовая система не функционирует и инвестиции недостаточно идут.
«Сил и денег нет. Я никого не хочу обижать, но Украина не сможет войти в НАТО и Евросоюз, это просто невозможно», — добавил Рар.
Про первые два молчу.