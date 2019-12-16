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Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира

Комментариев: 14
Страна оказалась на 39 месте.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Украина вошла в рейтинг самых могущественных стран мира по итогу 2019 года. 

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Рейтинг составлялся по версии американского журнала U.S. News & World Report.

Все в рейтинге 80 позиций. Украина заняла 39 место.

Лидером ТОП-80 стали США. Вторую позицию рейтинга отдали Российской Федерации. На третьем месте оказался Китай. В первую десятку попали также Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Между тем, Украине удалось обойти такие страны, как Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, Азербайджан, Индонезия, Филиппины, Аргентина, Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия, Ирландия, Литва, Словения, Латвия и другие государства.

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Замыкает 80 самых могущественных стран мира Эстония. Этой стране отдали 80 место.

Отметим, рейтинг составлялся аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.

При составлении списка учитывали такие факторы, как: экономика, военная мощь, 

политическое влияние, лидерство в мире и членство и участие страны в международных альянсах.

Напомним, Украина улучшила позиции в "рейтинге терроризма". Украина несколько лет подряд улучшает позиции в рейтинге стран, наиболее пострадавших от терроризма.

 

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Теги: рейтинг, Украина, самые могущественные страны мира
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Комментариев (14)
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ЗаУкраїну    16.12.2019, 11:29
Оценка:  0
ЗаУкраїну
На Западе существует разочарование по отношению к Украине после событий 2014 года, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Прошло пять лет и видно, что там коррупция есть, правовая система не функционирует и инвестиции недостаточно идут.
ЗаУкраїну    16.12.2019, 11:29
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Немецкий политолог также отметил, что Европейский Союз достиг предела своего расширения.

«Сил и денег нет. Я никого не хочу обижать, но Украина не сможет войти в НАТО и Евросоюз, это просто невозможно», — добавил Рар.
farfalle    16.12.2019, 11:25
Оценка:  -3
farfalle
Это в перемоги
МСергей    16.12.2019, 10:57
Оценка:  +1
МСергей
Китаем правит Коммунистическая партия с 1949 года, - 3 место.
Про первые два молчу.
МСергей    16.12.2019, 11:00
Оценка:  0
МСергей
"В рейтинге силы"
ThaiFever    16.12.2019, 11:12
Оценка:  0
ThaiFever
Вообщето рейтинг называется The world’s most powerful countries . как сила не переводится , переводится или как могущество или как влиятельные в контексте текста
ThaiFever    16.12.2019, 11:05
Оценка:  0
ThaiFever
Предлагаю Украине сделать коммунистическую партию правящей , только смысл ? нет от названия зависит экономика . в Британии по факту феодализм так как в доках у своих пишут происхождение , и никто не назовет когда в каком году она стала демократией
ThaiFever    16.12.2019, 11:08
Оценка:  0
ThaiFever
кстате есть полно стран где для устройства на работу для своих у них есть глава происхождение , Индия , Таиланд , Сингапур , Гонконг , Тайвань эти я точно знаю а сколько в реале это к специалистам
xapi3mat    16.12.2019, 10:57
Оценка:  -1
xapi3mat
могущество на хлеб не намажешь! в 1939 почему то нищая финляндия закидала бутылками с бензином могущественную армию совка!
ThaiFever    16.12.2019, 10:59
Оценка:  0
ThaiFever
Да ладно тебе , вас вообще небыло 1000 лет , даже монеты этого 1000-летнего периода нет , имели все по кругу
asfd0    16.12.2019, 10:49
Оценка:  +1
asfd0
А могущество наверное в неподъёмном внешнем долге?
DmitriyMakarov    16.12.2019, 10:47
Оценка:  +3
DmitriyMakarov
Вошла в топ-39!!!!
Антибес    16.12.2019, 10:42
Оценка:  +3
Антибес
Смеюсь под столом!)))))
ThaiFever    16.12.2019, 10:38
Оценка:  +5
ThaiFever
Вошла в топ 40 - 39 место ахахахахахахаха
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