В Черкассах задержали банду вымогателей

Злоумышленники завладели машиной потерпевшего и заставили его написать долговую расписку на несколько тысяч долларов.

В Черкассах полицейские задержали группу вымогателей, которые угрожали потерпевшему пистолетом, завладели его автомобилем и заставили написать долговую расписку.

Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

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"15 декабря в полицию поступила информация, что в Черкассах группа неизвестных мужчин под угрозой применения оружия завладела автомобилем иностранного производства жителя Киевщины. Кроме того, злоумышленники заставили потерпевшего написать долговую расписку на несколько тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Правоохранители за несколько часов установили местонахождение злоумышленников, которые передвигались на машине потерпевшего, и задержали их. В настоящее время решается вопрос об открытии ряда уголовных производств.

На прошлой неделе стало известно, что депутата Херсонского областного совета задержали за вымогательство. Его группировка занималась выбиванием несуществующих долгов с граждан.

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