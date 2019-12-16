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Пристайко допустил возобновление железнодорожного сообщения с ОРДЛО

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Глава МИД Вадим Пристайко не исключил возможности ЖД сообщения между Украиной и ОРДЛО, после открытия новых контрольно-пропускных пунктов на Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает возможности восстановления железнодорожного сообщения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, после открытия новых КПВВ на въезд-выезд. Об этом он сообщил в интервью издательству “УНИАН“

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На вопрос журналистов, возможно ли открытие железнодорожного контрольно-пропускного пункта после того, как будет определен участок для открытия, Пристайко ответил:

Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами, - заявил глава МИД.

Напомним, у нас есть “домашняя работа“ перед новой нормандской встречей - глава МИД

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Теги: МИД, Пристайко, Донбасс, ОРДЛО
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Комментариев (2)
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Путин_xyйло    16.12.2019, 11:56
Оценка:  +2
Путин_xyйло
А самолетом?
Путин_xyйло    16.12.2019, 11:57
Оценка:  +2
Путин_xyйло
А лучше - лифт
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