Пристайко допустил возобновление железнодорожного сообщения с ОРДЛО

Глава МИД Вадим Пристайко не исключил возможности ЖД сообщения между Украиной и ОРДЛО, после открытия новых контрольно-пропускных пунктов на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает возможности восстановления железнодорожного сообщения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, после открытия новых КПВВ на въезд-выезд. Об этом он сообщил в интервью издательству “УНИАН“.

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На вопрос журналистов, возможно ли открытие железнодорожного контрольно-пропускного пункта после того, как будет определен участок для открытия, Пристайко ответил:

Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами, - заявил глава МИД.

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