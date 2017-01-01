"Не сдадимся": В СН отреагировали на избиение нардепа

В партии считают, что нападение связано с "настоящими изменениями, которые реализует СН".

В партии Слуга народа отреагировали на избиение нардепа СН Михаила Ананченко. "Слуги" призвали правоохранительные органы разобраться в деле. Об этом в СН заявили в Facebook.

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"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем - настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х" - говорится в сообщении партии.

Они надеются, что смогут снова грабить страну, если мы отступим. Но мы не сдадимся - подчеркнули в СН

"Призываем правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение нашего коллеги Михаила Ананченко. Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно строго наказываться, независимо от того - это депутат или активист" - подытожили в СН.

Заявление СН

Ранее нардеп от Слуги народа заявил о нападении на него. Народный депутат Михаил Ананченко связывает это нападение со своей политической деятельностью.

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