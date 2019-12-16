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Под Одессой мужчина получил год условно за советский флаг

Комментариев: 2
Обвиняемый заключил соглашение с прокуратурой о признании вины.
Гражданин проехался по улицам Матроски, пока не был остановлен работниками полиции
Гражданин проехался по улицам Матроски, пока не был остановлен работниками полиции
dumskaya.net

Измаильский горрайонный суд Одесской области приговорил к году условно жителя села Матроска, который 9 мая попался с символикой коммунистического тоталитарного режима.

Об этом сообщает Думская.

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Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 436-1 УК Украины — "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

9 мая этого года он прикрепил к заднему колесу своего велосипеда флаг красного цвета, на котором были изображены пятиконечная звезда, серп и молот, а также присутствовала надпись на русском языке "Отечественная война". С этой символикой гражданин проехался по улицам Матроски, пока не был остановлен работниками полиции.

Впоследствии он заключил соглашение с прокуратурой о признании вины.

Как сообщалось, в июле в одном из исполкомов Днепра заметили георгиевскую ленту и флаги СССР.

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Теги: флаг, СССР, коммунизм, Одесса
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Комментариев (3)
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ЗаУкраїну    16.12.2019, 11:34
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
Это долго длится не сможет. Правда всеравно победит.
asfd0    16.12.2019, 11:21
Оценка:  +2
asfd0
Народ-победитель пресмыкается перед проигравшими.
nelci    16.12.2019, 11:35
Оценка:  -2
nelci
ПРичем проигравшие издеваются над победителями открыто и безнаказанно демонстрируя символику фашистскую.
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