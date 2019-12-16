Под Одессой мужчина получил год условно за советский флаг

Обвиняемый заключил соглашение с прокуратурой о признании вины.

Гражданин проехался по улицам Матроски, пока не был остановлен работниками полиции dumskaya.net

Измаильский горрайонный суд Одесской области приговорил к году условно жителя села Матроска, который 9 мая попался с символикой коммунистического тоталитарного режима.

Об этом сообщает Думская.

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Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 УК Украины — "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

9 мая этого года он прикрепил к заднему колесу своего велосипеда флаг красного цвета, на котором были изображены пятиконечная звезда, серп и молот, а также присутствовала надпись на русском языке "Отечественная война". С этой символикой гражданин проехался по улицам Матроски, пока не был остановлен работниками полиции.

Впоследствии он заключил соглашение с прокуратурой о признании вины.

Как сообщалось, в июле в одном из исполкомов Днепра заметили георгиевскую ленту и флаги СССР.

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