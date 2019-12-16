На сайте ВР опубликован текст законопроекта ЗЕ о децентрализации

Верховная Рада Украины опубликовала законопроект Зеленского об изменениях к Конституции по децентрализации.

На сайте Верховной Рады опубликовали законопроект №2598 “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)“, который внес Президент Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Данный законопроект предлагает поменять отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства страны. Так, предлагается ввести разделение на такие административно-территориальные единицы как: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. Громада является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

Подразумевается, что законодательство будет урегулировать вопросы административно-территориального устройства Украины, в частности порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименования и переименования громад, округов, областей, а также порядка образования, наименования и переименования и отнесения поселений к соответствующей категории.

Законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины предложены изменения относительно децентрализации государственной власти в Украине, совершенствования территориальной организации власти и усиления конституционно-правового статуса местного самоуправления, - говорится в пояснительной записке.

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