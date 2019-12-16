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На сайте ВР опубликован текст законопроекта ЗЕ о децентрализации

Комментариев: 1
Верховная Рада Украины опубликовала законопроект Зеленского об изменениях к Конституции по децентрализации.
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
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На сайте Верховной Рады опубликовали законопроект №2598 “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)“, который внес Президент Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. 

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Данный законопроект предлагает поменять отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства страны. Так, предлагается ввести разделение на такие административно-территориальные единицы как: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. Громада является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

Подразумевается, что законодательство будет урегулировать вопросы административно-территориального устройства Украины, в частности порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименования и переименования громад, округов, областей, а также порядка образования, наименования и переименования и отнесения поселений к соответствующей категории. 

Законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины предложены изменения относительно децентрализации государственной власти в Украине, совершенствования территориальной организации власти и усиления конституционно-правового статуса местного самоуправления, - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Депутатам заказали планшетов на 14 миллионов 

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Теги: Верховная Рада, Конституция, Зеленский
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Комментариев (1)
Сливной_Бачок    16.12.2019, 11:32
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Клево, а где обещанное народовластие и обсуждение изменений в конституцию?
Ст5 Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами
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