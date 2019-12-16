Кузьменко переписывалась с подругой накануне убийства Шеремета - адвокат

В ночь перед убийством Павла Шеремета, Юлия Кузьменко переписывалась в мессенджере, хотя в полиции заявили, что ее телефон не был активен.

В ночь на 20 июля 2016 года, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко вела переписки в мессенджере, что противоречит версии следствия. Об этом заявил адвокат Влад Добош.

Читай также: Дело Шеремета: суд арестовал Юлию Кузьменко

Добош опубликовал скриншоты переписки Кузьменко с подругой с 20:37 до 20:50 19 июля 2016 года. При этом, в полиции заявляли, что в это время телефон Кузьменко был не активен, что для нее не характерно.



“Кстати в мессенджере фейсбук невозможно изменить дату и время (это для неверующих)“, - отметил Добош.



Кроме того, адвокат Кузьменко отметил, что она не был знакома с другими фигурантами на момент убийства Шеремета.

Читай также: В Минветеранов высказались о деле Шеремета

“Юля Кузьменко, Яну Дугарь первый раз увидела и познакомилась при обыске у Грищенко Ирины (Пумы) где-то полтора-два месяца назад. Полиция знает когда точно было, может проверить. То есть в сентябре-октябре 2019 года. Кстати с семьей Грищенко (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, насколько помнит лето 2018 года. Антоненко А. С. (Рифмастер) вообще незнаком с Дугарь Яной. Юля Кузьменко познакомилась с Рифмастером в 16 году точно месяц не помнит, но было холодно, когда стала свидетелем ДТП при котором таксист сбил жену и ребенка Рифмастера, она об этом написала в фейсбук и через некоторое время в мессенджерах ей написал Антоненко, сказал что это была его жена и ребенок и сможет ли она выступить свидетелем. И увидела его впервые в полиции куда ее пригласил кстати Герман Приступа по телефону, чтобы она выступила свидетелем по ДТП. После того долго Юля не видела Рифмастера, и еще несколько раз встретились по волонтерской работе. И все!“, - написал Добош.

Напомним, Кузьменко полностью отрицает подрыв Шеремета

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.