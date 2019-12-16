Названы штрафы за публичное неиспользование чиновниками украинского языка

Омбудсмен рассказала, сколько заплатят чиновники за языковое нарушение.

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова рассказала, что государственные чиновники, которые отказываются публично использовать украинский язык могут быть оштрафованы.

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Об этом Монахова рассказала в интервью Укринформу.

По ее словам, человек, который публично выступает как чиновник или дает официальные комментарии от имени властей, обязан говорит на государственном языке.

Если она нарушает эту норму закона, то на нее могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала будем проводить разъяснительную беседу, а не поможет - выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, 700 необлагаемых минимумов (от 11 900 гривен, - ред.), - сказала Монахова.

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Также омбудсмен рассказала, что чиновников накажут даже в том случае, когда никто на них не пожалуется. Запускает работу аналитический отдел омбудсмена, который мониторит языковые нарушения среди чиновников.

Мы обязательно будем вести работу по мониторингу - насколько закон выполняется, или выполняется он всеми ветвями власти и государственными учреждениями, - добавила Монахова.

Напомним, языковой омбудсмен рассказала о планах относительно "тотальной украинизации". Пересмотр закона пока не планируется.

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